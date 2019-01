Governo, su Reddito e Quota 100 manca ancora l'ok: clamoroso rischio

Stamattina a partire dalle 11 i "nostri eroi" con la presenza istituzionale del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è "festeggiato" un Reddito di cittadinanza che non è ancora legge dello Stato, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e men che meno inviato al Quirinale, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena.

Il problema è che ancora manca la 'bollinatura' da parte della Ragioneria dello Stato con il rischio, si rivela in ambienti parlamentari, persino di dover rinviare a dopo le europee la partenza di Reddito e Quota 100. Pena lo sforamento del 2,04. Insomma, quello che voleva far capire Bankitalia con i dati pubblicati nei giorni scorsi e che hanno provocato un vero e proprio "frontale" con il governo.