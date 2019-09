Governo, svelato l'accordo segreto Pd-5Stelle. Trattative riservate

Non dite a Giggino Di Maio che il video in cui Conte lo abbraccia felice per la vittoria delle elezioni 2018 sta girando all'impazzata tra le chat dei dem, sia a livello nazionale che a livello locale, rivela Dagospia. È partito l'ordine di scuderia: diffondere al massimo. "E meno male che Conte era super partes"; questa è l'unica cosa che si dice stamattina nel Pd, ancora esterrefatti per l'ostruzionismo di Di Maio: "Senza di lui il governo sarebbe fatto da giovedì scorso".

Ma sapete qual è la cosa che irrita maggiormente i vertici Pd? Il fatto che in cambio del l'ok a Conte Premier fossero stati presi accordi ben precisi, poi disattesi. Per il "si" a Conte, rivelano soltanto ora fonti vicinissime alla trattativa, il Partito Democratico avrebbe incassato il Vicepremier unico, il Commissario europeo, gli Interni e l'Economia.

Peccato però, continua Dagospia, che una volta ottenuto il "si" a Conte i grillini abbiano sconfessato l'accordo e rimescolato le carte in tavola. Ed ora? "I vertici pentastellati hanno fatto sapere che se il Pd dà luce verde sulla Vicepresidenza a Di Maio, il leader 5Stelle farà un post per invitare a votare si all'accordo su Rousseau", spiegano fonti vicinissime alla trattativa. Ma per il Pd, stanchi dalle snervanti trattative, l'ultima offerta è stata quella di Franceschini (nessun Vicepremier). Un modo per rimettere il cerino nelle mani dei 5Stelle. Prendere o lasciare.