Governo, tra Conte e Tria rapporti sempre più tesi

Sempre più tesi i rapporti tra Giovanni Tria e Giuseppe Conte. Il ministro dell'Economia dà per "scontato il sì del Parlamento", ma è finito nel mirino di Palazzo Chigi. L'accusa? Sarebbe stato proprio Tria a ritardare la presentazione del maxi emendamento come "ritorsione" per le recenti dimissioni del suo capo di gabinetto, Roberto Garofoli, di fatto 'cacciato' dal M5s.