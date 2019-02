Governo, Tria non vede l'ora di andarsere. La barca gialloverde affonda

"Tria ha dimenticato che c'è un contratto di governo, lui dovrebbe ricordarlo, si atterrà a quello che c'è scritto". Sono passate da poco le 20 quando Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture in quota 5 stelle, tuona contro Giovanni Tria. Le parole pronunciate dal titolare del Tesoro a 'Quarta Repubblica' sulla Tav ("Nessuno verrà a investire in Italia se il Paese dimostra che un governo che cambia non stai ai patti, cambia le leggi o le rende retroattive") non sono piaciute affatto al Movimento.