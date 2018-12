Governo, Tria sugli scudi: adesso vuole comandare lui. Tutto il retroscena

Giovanni Tria di dimettersi non ha nessuna intenzione. Anzi, secondo un retroscena sarebbe tanto ringalluzzito da alzare i toni con chi gli chiede cosa abbia intenzione di fare: "Io non mi dimetto - avrebbe detto - nonn esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. ma poi, mi spiega perché dovrei andarmene proprio adesso?".

E dopo l'approvazione della manovra rincara la dose: "Se è vero che sono il vincitore morale a maggior ragione continuo a fare il ministro. Se me ne fossi voluto andare, l'avrei fatto tre mesi fa...".