Governo, tutta la verità sulle nomine Inps. Ecco perchè Nori e Tridico...

La Lega stavolta minaccia di far saltare il Presidente Tridico se i 5Stelle bocceranno nuovamente Nori: "Non possono continuare a dirci di no sul nome, noi abbiamo lasciato a loro la scelta della Presidenza senza porre veti o interferire sul nome scelto dai 5 Stellle".

Questi i ragionamenti, rivela Dagospia, che si fanno in via Bellerio dopo l'ennesimo stop imposto dai 5Stelle sul nome di Mauro Nori. Insomma, il Capitano non ne può più dei continui "stop and go" pentastellati e se anche stavolta non avrà l'ok su Nori minaccia di far saltare anche Tridico, peraltro non ancora operativo (almeno ufficialmente) anche se si è già recato più volte nella sede dell'Inps.

Da casa 5 Stelle invece fanno sapere che "per noi Nori va bene" ma senza deleghe pesanti. Insomma, l'Inps a più di due settimane dalle dimissioni di Tito Boeri è ancora in alto mare e proprio alla vigilia della partenza del Reddito di Cittadinanza.

All'interno dell'Istituto, contionua Dagospia, si dice senza troppi giri di parole che il vero motivo per il quale non si vorrebbero dare deleghe "pesanti" a Mauro Nori è per consentire all'attuale dirigenza INPS (scelta dalla passata gestione dell'Ente) di rimanere ai posti di comando. Insomma, tutto cambi perchè nulla cambi.