Governo, tutte le preoccupazioni del Quirinale. Ecco perchè Lega e 5Stelle...

Le preoccupazioni del Quirinale non sono del tutto superate, anzi. Le vere paure del Colle, rivela Dagospia, sono state spiegate molto bene dal Direttore Generale di Bankitalia Salvatore Rossi: "I differenziali di rendimento fra titoli pubblici di Paesi dell'area prima della crisi erano molto contenuti. Ora il maggior rendimento richiesto da chi acquista titoli di alcuni Stati non è che la copertura dal rischio di 'fallimento' di uno Stato o addirittura di rottura dell'euro. Un rischio molto piccolo, naturalmente, ma non più nullo o quasi nullo come in passato".

Insomma, c'è poco da stare allegri, il rischio default per il Paese non è affatto nullo. Ed è stato proprio questo, continua ancora Dagospia, che Mattarella avrebbe ricordato ai dioscuri Di Maio e Salvini e a tutti i membri del governo che si sono succeduti nella girandola di incontri (e di telefonate) dei giorni scorsi con il Quirinale.