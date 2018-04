Governo, l'ultima carta di Mattarella: esecutivo del Presidente. I nomi

Di nomi ne circolano tanti e cambiano a seconda dell'ipotesi sulle forze che potrebbero sostenere il governo. Uno dei nomi più quotati è quello di Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato dal 2016, pensionando a fine agosto. Fortissimo anche il nome dell'ex ministro della Giustizia Paola Severino, apprezzata dai grillini per la legge che porta il suo nome, scrive la Stampa. Sabino Cassese, decano del diritto amministrativo, professore emerito alla Normale di Pisa, è un altro nome di cui si continua a parlare. Fuori dal campo dei giuristi restano alte le quotazioni dell' economista Carlo Cottarelli.

Sullo sfondo restano altri nomi, a partire da quello dell' ex Guardasigilli ed ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick. Dalla Consulta arrivano altri nomi papabili: gli ex presidenti Giuseppe Tesauro e Gaetano Silvestri, la vicepresidente Marta Cartabia e Silvana Sciarra, relatrice della sentenza del 2015 contro la legge Fornero.