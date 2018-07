Governo, veti incrociati Lega-M5S sulle nomine Rai e 007

Scontro su quali poltrone vanno lasciate all'opposizione di Forza Italia e Pd. La lunga settimana delle poltrone si apre con l' indicazione dei rappresentanti del Partito democratico e di Forza Italia per le commissioni parlamentari di garanzia, preludio alle scelte del governo sul Consiglio d' amministrazione Rai e Cassa depositi e prestiti, scrive il Fatto. Può sembrare il segnale di un accordo tra la maggioranza e le opposizione per nominare i presidenti della Vigilanza Rai e dell' influente Copasir, il comitato parlamentare che sorveglia i servizi segreti. In realtà è soltanto il prologo di uno scontro politico ancora pulsante che si può concludere in due modi: o Cinque Stelle e Lega si dividono sul tema delle poltrone oppure si blocca tutto.