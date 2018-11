Governo, volete sapere quanto dura? Sentite cosa dice Bruno Vespa....

Per Bruno Vespa, "tutti hanno fatto sacrifici. Giorgetti mi ha detto che la Lega ha dovuto rinunciare a una flat tax più consistente per contrapporre a un provvedimento popolarissimo come il reddito di cittadinanza un altro provvedimento popolarissimo come la quota cento sulle pensioni". Salvini ha anche detto "l'importante è che gli italiani sappiamo subito che cosa faremo". Perchè è "nella natura del governo viaggiare su binari diversi". "D'altra parte se i partiti di lotta vanno al governo, continuano a lottare...".