Grasso boccia Renzi, No alla Ryder Cup

In avvio di seduta nell'Aula del Senato il presidente Pietro Grasso ha dichiarato inammissibile l'emendamento al Dl banche che prevedeva una fideiussione di 97

mln di euro per la Ryder golf cup. A norma di regolamento, ha

spiegato, "non e’ ammissibile perche’ non riguarda soggetti

istituzionalmente preposti alla tutela del risparmio". La

proposta di modifica era stata approvata ieri in commissione