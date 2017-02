Grasso equiparato a Craxi dopo la bocciatura dell'emendamento pro Ryder Cup 20

Da alcuni giorni in Parlamento ,Pietro Grasso è considerato come un vero e proprio personaggio/eroe. Il presidente del Senato, a sorpresa, ha bocciato l'emendamento (inserito nel dl Salva-Banche), dichiarato tecnicamente non ammissibile, a favore del rilascio della garanzia fideiussoria da parte del Governo (per circa 97 milioni di euro) nei confronti degli organizzatori italiani della Ryder Cup 2022 (in programma al Marco Simone Golf Country club).

C'è, perfino, chi ha ricordato, nel "coraggio", di Grasso di opporsi a questo emendamento, quello stesso coraggio che fu riconosciuto (oltre 30 anni fa) a Bettino Craxi (allora presidente del Consiglio), che ordinò ai carabinieri e ai VAM della base militare di Sigonella (Sicilia) di opporsi con le armi agli americani (Delta Force), se, questi ultimi, avessero cercato di forzare il blocco all'interno della base. Forse il paragone è anche un po' esagerato, certamente Grasso ha mostrato di avere la schiena dritta e di essere stato in quella occasione un vero garante dei lavori all'interno del ramo del Senato, senza promuovere favoritismi alcuni. Merce rara nel Parlamento post referendum costituzionale del 4 dicembre scorso.