Grillini pronti allo sbarco in Sicilia: trema il PD

Le urne sono l'alfa e l'omega dei ragionamenti di Renzi, e l' ansia di arrivarci prima della scadenza naturale viene vissuta con una certa preoccupazione anche in un pezzo del giglio magico. La Boschi, per esempio, è contraria alla prospettiva di forzare la mano per arrivare al voto anticipato, e non è l'unica personalità autorevole del ristretto cerchio fiorentino a nutrire dubbi, scrive il corriere della sera. Ma nel Pd c' è l'incubo dei conti: quelli della finanziaria a Roma e quelli delle regionali in Sicilia, dove i Cinquestelle sembrano prossimi al trionfo.

Lo sbarco in Sicilia Per terrorizzare ancor di più i suoi avversari, nei giorni scorsi il grillino Di Battista ha confidato ad alcuni esponenti della maggioranza come avverrà lo sbarco nell' Isola: «Faremo la campagna elettorale annunciando che toglieremo i vitalizi ai membri dell' Ars. E se vinceremo, a quel punto avremo la strada spianata per le elezioni nazionali». Ecco perché il Pd vuole evitare che il voto a Palermo preceda il voto a Roma, «ecco perché Guerini - ha detto ieri pubblicamente Di Battista - mi ha spiegato che loro puntano ad anticipare le Politiche». Ecco perché i grillini potrebbero aver interesse a posticiparlo. Il resto non conta, serve solo a prender tempo. È solo «facite ammuina».