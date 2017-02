Grillo al governo. Ecco cosa farà. Svelato il piano segreto

Avviso ai naviganti: se vincesse le elezioni Mattarella non potrebbe non dare l'incarico di formare il governo al M5S. Grillo a quel punto, ben felice di rispondere alla chiamata tenterà di aggregare (nell'ipotesi in cui non avesse superato il 40% dei consensi) anche il consenso di Lega e Fratelli d'Italia. Come? Con il 'richiamo della foresta' ovvero con il 'no all'euro' e 'no agli immigrati' (ecco perché Grillo negli ultimi tempi spinge molto su queste tematiche). E poi? Stabiliti questi 'punti' strategici, pur senza fare accordi formali cercherà di volta in volta l'appoggio in Parlamento dei nuovi alleati, che saranno 'alleati non alleati', di fatto lo saranno ma formalmente no. Insomma, un modo per salvare capra e cavoli. Un po' come lo 'statuto non statuto'. È uno statuto ma ufficialmente è un'altra cosa.