Grillo al M5S: Fuori i traditori

Beppe Grillo si affaccia verso l’Aula dagli spalti di Montecitorio

Beppe Grillo in un post mattutino ribadisce la linea dura entrando nel vivo nella battaglia, anche mediatica, in atto tra i pentastellati e gli ex M5S che, da Parma a Genova, rischiano di dare non poco filo da torcere alle prossime amministrative, scrive Avvenire. Ma il leader M5S, assieme a Davide Casaleggio, guarda ormai anche alle elezioni politiche. L' accelerazione al voto che emerge in queste ore anche dal Nazareno induce, infatti, i vertici del movimento a stringere sui criteri per le future liste pentastellate.