Grillo candida di Maio? Malumori a Cinquestelle. Sfida con Fico. E Di Battista

Non è un mistero per nessuno che Di Maio non piace proprio a tutti, soprattutto all'interno dei gruppi parlamentari M5S; lo identificano un po' come una sorta di Matteo Renzi, uno molto bravo a dare interviste, uno molto bravo a fare politica con la comunicazione ma poi è di tutt'altra pasta quando si tratta di dare prova di fatti concreti (vedi ad es le vicende Raggi). Sono in molti a ritenere infatti che Di Maio abbia un immagine troppo da 'opportunista' troppo da 'venditore di politica' e dopo Renzi è meglio non proporre il suo clone a Cinquestelle.

Dall'altra parte c'è chi preferirebbe la candidatura di una persona che incarni meglio i valori fondativi del grillismo; uno alla Fico per intenderci. E poi c'è sempre Di Battista. Per lui il motto è 'testa bassa e pedalare'. E non è detto che possa sbucare all'ultimo e andare in fuga. A Grillo non dispiacerebbe.

Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico....