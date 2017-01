Grillo, che fai li cacci? Ecco chi rischia la rielezione

Grillo predica povertà dal Kenya

Oltre a Fico, ci sono Carla Ruocco e Carlo Sibilia (quella parte del direttorio che criticò il sostegno di Di Maio alla Raggi prima dell' arresto di Marra) e per le stesse ragioni Roberta Lombardi, Nicola Morra e altri deputati critici come Federico D'Incà e Giuseppe Brescia. Mentre per la senatrice emiliana Elisa Bulgarelli sarebbe già pronta l' espulsione. I nomi, scrive Repubblica, fanno il giro delle chat e le infiammano. «Ci caccia tutti? Rimane solo lui?», chiede esasperato uno degli accusati. Il primo risultato, però, è quello che si voleva ottenere: il silenzio degli ortodossi sull' atteso avviso di garanzia a Virginia Raggi.