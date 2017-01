Grillo corteggia i poteri forti; l'importante è non diventarne succube

Ci sono state tavole rotonde, incontri, convegni. Come quelli dell' ottobre scorso nella sala Tatarella della Camera dei deputati. Poco pubblicizzati, ma con un parterre di tutto rispetto. Il «dibattito sul programma Energia del Movimento cinque stelle», ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Snam, Confindustria, Erg, scrive il Giornale. Tutti riuniti al tavolo con i parlamentari pentastellati che più hanno a cuore il tema dell' energia e delle rinnovabili, una delle cinque stelle primigenie del Movimento.

Il tutto rientra nella strategia dei «tavoli di lavoro», attraverso i quali i parlamentari del Movimento cinque stelle stanno elaborando il programma per le prossime elezioni politiche. Pescando soprattutto tra professori universitari. Non c' è solo Domenico De Masi, ma «una serie di personalità esperte in vari temi, che collaborano quotidianamente con i parlamentari», dicono fonti pentastellate.