Grillo: giornalismo killer contro Di Maio

"Giornalismo killer" contro Luigi Di

Maio, "la misura è colma". E’ quanto scrive su Twitter Beppe

Grillo, linkando un post sul suo blog non firmato e dunque

riconducibile allo stesso leader M5s.

"Oggi - si legge sul blog - quattro giornalisti differenti su tre

giornali diversi riportano la stessa fake news su Luigi Di Maio.

La faccenda è di una gravità inaudita perchè quello che hanno

scritto è falso, fuorviante e non verificato: perchè le parziali

informazioni in loro possesso sono state pubblicate senza

compiere tutte le dovute verifiche al fine di uccidere la

reputazione di Di Maio".

Il riferimento di Grillo è alla pubblicazione di un sms che

sarebbe stato inviato da Di Maio a Virginia Raggi, il vicepresidente della Camera

avrebbe scritto: "Non si senta umiliato. E’ un servitore dello

Stato. Sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni mese.

L’importante è non trovare nulla".

"Si tratta di un sms parziale e non verificato, accompagnato da

una ricostruzione montata ad arte il cui fine è uccidere la

reputazione di Di Maio". Ecco il contenuto 'originale': "Quanto alle ragioni di

Marra. Aspettiamo Pignatone. Poi insieme allo staff

decidete/decidiamo. Lui non si senta umiliato. È un servitore

dello Stato. Sui miei il Movimento fa accertamenti ogni mese.

L’importante è non trovare nulla".

"Quindi dal messaggio integrale si capisce

che il M5s aveva chiesto di far verificare alla procura le

credenziali di Marra; aveva esplicitato il fatto che la decisione

non era sua, ma del sindaco con il minidirettorio; aveva

evidenziato il fatto che Marra era della Guardia di Finanza, un

servitore dello Stato visto che allora nulla era uscito sul suo

conto; aveva evidenziato che il M5s fa accertamenti periodici

sulle persone che lavorano per i suoi portavoce e che

l’importante è non trovare nulla".