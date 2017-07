M5s, la Raggi sta azzoppando la campagna delle politiche a Grillo

Baraldi

«Colomban tra un mese lascia, la delega sulle partecipate la dovrebbe prendere la sindaca». È questa la scintilla che ha appiccato l' ultimo incendio in Campidoglio e acceso la rabbia di Andrea Mazzillo, assessore al Bilancio, prima uomo di fiducia della sindaca. Ieri Mazzillo ha fatto una piccola retromarcia, su Facebook ha scritto: «Intervengo in merito ad alcune ricostruzioni di stampa. In primis, sia chiaro che condivido pienamente le linee strategiche e operative della sindaca Virginia Raggi». Poi c' è un però: «È mio obbligo richiamare l' attenzione di tutti a un rispetto rigoroso dei conti», scrive il Giornale.



Che fa Mazzillo? Lancia la pietra e nasconde la mano. «Prende tempo», spifferano dal suo entourage.

L' assessore vorrebbe capire come si schierano i vertici nazionali del Movimento Cinque stelle. Più difficile che Grillo&C. vogliano espellere un altro dissidente. Più probabile che usino la protesta della base romana, e la voce dell' assessore, per dare l' ennesimo ultimatum a Raggi.