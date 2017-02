Grillo ora vuole De Vito vice Raggi: ma ormai è tardi

Il leader pensa di imporre il presidente del Consiglio comunale De Vito come vicesindaco per assicurarsi la fedeltà alla linea del Movimento, scrive Repubblica. Al punto che i vertici del Movimento si starebbero ora predisponendo a far scattare il piano B. Ovvero rafforzare politicamente la giunta con un vice riconosciuto e riconoscibile, che ha fatto tutta la gavetta dentro il Movimento e infine premiato con una valanga di preferenze. Identikit che porta dritto a Marcello De Vito. Il protegé di Lombardi, bestia nera di Raggi.