M5S E LA PAURA CHE L' ACCORDO PER SALVARE LA CAPITALE NON REGGA AGLI SVILUPPI GIUDIZIARI.



A Roma sta finendo tutto. Chi ha sentito Beppe Grillo nelle ultime ore, lo descrive come un uomo arreso. Davanti all' ennesima notizia negativa su Virginia Raggi - il parere Anac sulla promozione del fratello di Raffaele Marra - il fondatore del Movimento allarga le braccia: Non c' è più niente da fare, scrive Repubblica.