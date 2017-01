I 5Stelle tornano primi nei sondaggi

Sorpresa, il pasticcio europeo non ha lasciato segni sul M5S . Ieri un sondaggio della Ipsos di Nando Pagnoncelli, pubblicato dal Corriere della Sera, ha mostrato come il Movimento non abbia affatto risentito del mancato accordo con Alde nel Parlamento europeo, che ha provocato anche l' uscita dal gruppo di due eurodeputati: anzi.

Secondo lo studio, il M5S è tornato a essere il primo partito nelle intenzioni di voto, con il 30,9 per cento, sopra il Pd che si mantiene stabile con il 30,1 (meno 0,2 per cento rispetto a dicembre).