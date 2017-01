I dossier ordinati dalla Cia; ecco la rete Usa degli spioni

C'è la Cia, ovvero la Central Intelligence Agency americana dietro alle malefatte di Giulio e Francesca Maria Occhionero, i due fratelli romani accusati di aver spiato per anni le caselle di posta elettronica di numerosi politici, economisti, funzionari istituzionali: di questo sarebbero convinti gli inquirenti che stanno indagando per ricostruire il difficile puzzle che ha scosso le fondamenta dei palazzi romani.

E, in effetti, i collegamenti degli Occhionero con gli Usa sono ben più che semplice gossip, scrive il Giornale. Il nome di Giulio Occhionero compare su diversi siti legato a un' attività situata a Dover, nello stato del Delaware, presso la Dover Air Force Base, la stessa dove, si dice, a bordo di un aereo della Cia, fu trasportato, nel 2012, il corpo di Osama Bin Laden, il leader di Al Qaeda, dopo che era stato ucciso e da dove fu poi spostato per essere esaminato dall' istituto di patologia di Bethesda, nel Maryland, secondo fonti vicine a Wikileaks.