I poteri forti ostacolo Matteo Renzi!? Un'altra scusa era meglio

«I poteri forti vogliono fermarci».

Matteo Renzi ne è convinto da tempo. Lo ha visto quando era al governo, per molti dei mille giorni in cui ha provato a cambiare qualcosa, scrive Libero. Ma allora controllava la war room. Ora che, dopo la sconfitta bruciante del referendum costituzionale, è fuori dai giochi, «si sono scatenati». Sempre loro: «I poteri forti». Prima Mario Monti, poi Giorgio Napolitano, che non appartiene alla categoria, ma, si dice, è amico del giro.