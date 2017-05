I poteri forti? Tifano 5 Stelle

Sentite cosa ha detto Grillo nei giorni scorsi: «Il MoVimento 5 Stelle non è avversario del mercato finanziario piuttosto suo alleato nel contribuire a ridurre i rischi di oggi e le incertezze di domani proponendo un nuovo modello sostenibile di società per il futuro». E Di Maio, il futuro presidente del Consiglio, gli è subito andato dietro: «Noi non siamo nemici dei mercati finanziari. Anzi vogliamo portare investimenti e imprenditori in Italia con piani a lungo termine». Infine, è arrivato anche Davide Casaleggio, a rassicurare l' economia e la finanza.

Ecco, scrive Libero, l'alternativa della finanza globale a Renzi potrebbe essere proprio Grillo. Non importa se una vittoria del M5s dovesse portare allo sfascio totale il Paese, considerata nel complesso la palese incapacità di governare le città che amministra. Anzi probabilmente è proprio questo caos che si vuole generare. Sei mesi di governo pentastellato saranno sufficienti a far occupare il Paese dalla Troika guidata da Mario Draghi.