Il caso del falso Osservatore Romano; Papa sotto assedio

Fare buon viso a cattivo gioco. Anche se la gendarmeria vaticana ha avviato le indagini per fare luce sulla vicenda del falso Osservatore Romano, spedito anonimamente via email all' indirizzo privato di cardinali e vescovi di curia, scrive il Messaggero. Sono molte le domande alle quali il comandante Domenico Giani vuole dare una risposta per capire da dove si muovono gli attacchi contro Francesco. Chi ha confezionato il fake, da dove è partito, perché questo ennesimo episodio odioso nei confronti del pontefice e della sua riforma sul matrimonio?

Il Papa continua ad essere bersagliato della satira più feroce, dal sarcasmo, dal dileggio graffiante teso a mettere in ridicolo la sua linea di azione, i suoi collaboratori, il magistero. Una brutta pagina.