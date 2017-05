Il Cavaliere? Punta al governissimo

Baraldi Error processing SSI file



«Io e Renzi abbiamo solo un' arma per mettere all' angolo anche in Italia i populisti Grillo e Salvini: una legge elettorale con premio alla lista e lo sbarramento alto, all' 8%». È la convenzione del Cavaliere che non crede al patto Pd-M5S per cambiare l' Italicum, offre la sua di mano e rilancia la sfida all' altro Matteo. La sconfitta di Le Pen diventa così la conferma che «anche Salvini non potrà mai guidare il governo di un grande Paese europeo». Correremo da soli, lo provoca il capo della Lega durante il Consiglio federale in via Bellerio. Noi siamo pronti, gli manda a dire il leader forzista, scrive Repubblica.

Dopo il voto si aprirà un' altra partita e le larghe intese, questo è il sottinteso della tesi di Arcore, «salveranno l' Italia e l' Euro, come in Germania». Ma perché Pd e Forza Italia possano avere un numero di parlamentari sufficienti a dar vita a un governo - è il ragionamento fatto nei giorni scorsi da emissari del Cavaliere a esponenti dem - sarà necessario far "pulizia" di tutte le forze minori, dai centristi alla sinistra passando anche per Fratelli d' Italia. Una ghigliottina al 7-8%. Che consenta una redistribuzione dei parlamentari non assegnati alle forze minori tra gli unici partiti che sopravviveranno: Pd, M5S, Fi e Lega. Berlusconi sogna così di toccare quota 20 e col Pd che magari superi per lo stesso meccanismo il 30, allora si aprirebbero nuovi scenari.