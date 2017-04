Il centrodestra riparte dai giovani: nasce la scuola di politica

Il centro-destra riparte anche dai giovani, in una fase tumultuosa in Europa e in Occidente, tra minacce, incertezze e nuove sfide sono tante le associazioni che provano a fornire contenuti e proposte politiche capaci di sopperire alle mancanze e ai vuoti lasciati dai partiti tradizionali. Tra le altre una realtà che ha iniziato a muovere passi importanti è BluLab, dopo vari eventi con ospiti di primo piano, la campagna elettorale in favore del no al referendum costituzionale e un evento a tema Alitalia tenuto nella sala stampa della Camera, anticipando i tempi rispetto ai recenti fatti, il salto di qualità arriva con la proposta di una scuola politica, la BluSchool, che si terrà a Roma presso l’Hotel Porta Maggiore il prossimo 5 maggio. Il corpo docente, tra gli altri, vedrà presenti Daniele Capezzone (Deputato di Direzione Italia), Giovanni Donzelli (Consigliere regionale Toscana per Fratelli d’Italia), Maurizio Sacconi (Presidente Commissione Lavoro del Senato), Mario Mori (Generale e Prefetto, ex capo Sisde e Ros), Bruno Murgia (Deputato di Fratelli d’Italia) e vari rappresentanti di importanti enti politico-culturali, insomma, nel centro destra, al di là di tatticismi, rotture ed accordi, qualcosa si muove.