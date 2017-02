Il Colle: la Consulta ci dà ragione per votare serve una nuova legge

Dal Colle filtra un' evidente soddisfazione soprattutto perché dalla sentenza emerge una chiara conferma della linea espressa dallo stesso Mattarella sin dal momento in cui è stata evocata la prospettiva di elezioni anticipate, all' indomani della vittoria del No al referendum; e cioè la necessità prioritaria e preventiva di armonizzare le regole elettorali per la Camera e il Senato.

Quando infatti i giudici della Consulta sottolineano che servono «maggioranze omogenee» per i due rami del Parlamento non fanno altro che confermare quanto detto dal capo dello Stato.