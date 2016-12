Il governo corre ai ripari: fermare i francesi con Telecom

Cdp nel capitale dell' azienda di Tlc per bloccarne la vendita a Orange e costringere il finanziere bretone a trattare su Mediaset e Generali



Da ambienti finanziari vicini all' industriale bretone trapela infatti la notizia di un' accelerazione nei piani per la vendita di Telecom al colosso francese delle tlc Orange.

CDP, scrive la Stampa, potrebbe entrare nel capitale di Telecom per pareggiare la quota di Vivendi, con un costo stimato in 2,5 miliardi di euro. Inserendo nel negoziato la prossima partita, quella ancora più strategica, di Generali, per difendere il leone di Trieste dalle mire di Axa. E per sedersi al tavolo con Bolloré è necessario mettere una pistola sul tavolo, minacciandolo di bloccare la vendita a Orange.