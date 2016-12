Il grande flop di Jp Morgan: così Dimon aveva illuso Renzi

Errori e colpi di mano, è la sconfitta della banca Usa



È sopravvissuto al crollo di Lehman Bros, alla grande crisi finanziaria, a un cancro, sopravviverà anche a Montepaschi, Jamie Dimon. Di certo, l' impresa non verrà ricordata nel lungo elenco dei suoi successi, scrive la Stampa.

Per Dimon l' Italia vale come un paese africano dice un banchiere italiano di lungo corso, liquidando così le ricadute per Jp Morgan del fallimento dell' operazione Mps.

Non è proprio così. E lo dimostrano i lunghi e dettagliati articoli usciti nelle ultime settimane sul ruolo della banca americana - per chiarire, una delle più grandi del mondo - nella disgraziata operazione di mercato per l' istituto senese.