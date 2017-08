IL M5S ATTACCA GUTGELD: DOPPIO INCARICO INCOMPATIBILE

Il braccio destro dell’ex premier Matteo Renzi, Yoram Gutgeld, nel mirino del MoVimento 5 Stelle. Nelle prossime ore il deputato renziano potrebbe essere dichiarato incompatibile per il doppio incarico di parlamentare e commissario alla spending review. All’origine dell’attacco dei grillini una legge che disciplina le incompatibilità dei parlamentari, si tratta della numero 60 del 1953. Secondo la norma i membri del Parlamento non possono "ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in istituti pubbli o privati, per nomina o designazione del governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato". E’ durissimo sul tema il deputato 5stelle Davide Crippa che siede nella Giunta per le elezioni: “Gutgeld non può tenere assieme i due incarichi: scelga subito se lasciare Palazzo Chigi oppure la Camera dei deputati”, spiega.

Sempre Crippa spiega il perché: “Esiste una legge che definisce quali incarichi sono incompatibili. Le argomentazioni di Gutgeld non sono affatto convincenti. Deve fare una scelta, anche perché questo doppio incarico crea un’evidente disparità. Per assurdo il braccio destro di Renzi potrebbe chiedere di ascoltare se stesso all’interno delle commissioni parlamentari. E’ insensato”. C’è poi un altro tema, quello dei poteri che ha in quanto commissario. “Gutgeld è un deputato diverso dagli altri, perché ha accesso a informazioni e dati che gli altri colleghi non hanno. Le sue dimissioni sarebbe un gesto di dignità”. Domani la giunta per le elezioni esaminerà il caso, toccherà alla maggioranza decidere se salvare o meno Gutgeld.