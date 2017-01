L' ex presidente del Consiglio ha interpretato la sconfitta al referendum soprattutto come un segno di protesta da parte di alcune fasce sociali e geografiche (giovani, ceto medio impoverito, Sud) alle quali ora invece vuole parlare, vestendo i panni del leader che cerca di dare una risposta a quelle fasce di nuova emarginazione. Con provvedimenti eloquenti​ scrive la Stampa. Come il "reddito minimo garantito", al quale stanno lavorando nell staff di Renzi.