Il Pd, l'Ulivo e Grillo. Alleanze? Non solo Salvini...

Il Pd non deve demonizzare il M5s ma costruire una strada per l'alleanza (http://www.affaritaliani.it/ politica/palazzo-potere/pd- disponibile-al-governo-con- grillo-458349.html ).



Un sogno s'aggira per la sinistra italiana: addomesticare il M5s. Un po' come il Piccolo Principe con la volpe. "In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell' erba. Io ti guarderò con la coda dell' occhio e tu non dirai nulla...". I Cinque Stelle insomma non vanno "demonizzati", ma ricondotti nel "campo di gioco democratico".

Una volta compiuto il percorso di democratizzazione, a quel punto si può anche pensare a un' alleanza con il Pd, scrive il Foglio.