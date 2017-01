Il piano B di Grillo a Roma; autosospensione della Raggi

Ai vertici del Movimento già ronza un piano B, da settimane. E passerebbe per l'«autosospensione» della sindaca, modello Beppe Sala. Anche prima di una condanna, se dalle chat dei «quattro amici al bar» uscissero fuori messaggi compromettenti, scrive il Messaggero.

Perché a quel punto - basta una sentenza in primo grado per abuso d' ufficio - scatterebbe automaticamente la legge Severino: sospensione della prima cittadina per diciotto mesi salvo ricorsi al Tar. «E dovremmo correre ai ripari».