Il ritorno del Mostro di Firenze! C'è un nuovo sospettato

UN EX LEGIONARIO, originario del Mugello come Pietro Pacciani. Abile a sparare, appassionato di armi e frequentatore di poligoni. Legato agli ambienti dell' estrema destra e anche a quelli dei servizi segreti. Si racconta che organizzasse campi di addestramento sulla Calvana, negli anni della P2 e di Gladio. Adesso è ufficialmente sospettato di aver avuto un ruolo negli omicidi del mostro di Firenze.

Trentadue anni dopo il delitto degli Scopeti, l' ultima delle otto coppiette trucidate con la solita, introvabile, Beretta calibro 22, c' è almeno un altro indagato per la storia che ha fatto conoscere al mondo il lato più oscuro del capoluogo toscano, scrive il Quotidiano Nazionale di Andrea Cangini.

I più attenti, si ricorderanno di Giampiero Vigilanti, classe 1930, perché lambito dalle indagini che poi virarono su Pacciani e i compagni di merende. Da diversi mesi, Vigilanti, ora residente a Prato, è sotto torchio. L' ex legionario, alto e forte anche oggi che ha 86 anni, è stato accompagnato nei luoghi dei delitti. Dice e non dice. Sembra però sapere. Molto, tanto che dalle sue parole, i carabinieri sono arrivati a perquisire anche un medico che vive in Mugello il cui grado di coinvolgimento è ancora da chiarire. MA questa silenziosa svolta nell'indagine tenuta ostinatamente aperta dal procuratore Paolo Canessa, con l' aiuto del collega Luca Turco, apre anche una inedita e clamorosa pista 'nera': delitti studiati a tavolino o cavalcati in ambienti eversivi per distrarre magistrati e opinione pubblica da ciò che accadeva nell' Italia della strategia della tensione.