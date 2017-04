Il ritorno della Boschi: sparisce la politica, resta il buonismo

Sono tempo di cambiamenti in casa Pd, anche per quanto riguarda la comunicazione,

Maria Elena Boschi ha infatti deciso di affidarsi a Gianluca Comin, con la sua Comin and Partners, per quanto riguarda la gestione della sua immagine. Ma chi è Comin?

Esperto del settore e docente università alla Luiss si è occupato di comunicazione anche per Telecom e Montedison, tra il '97 e il '98 ha ricoperto il ruolo di portavoce e capo dell'ufficio stampa del ministro Costa (governo Prodi), insomma, la Boschi vuole tornare al centro della scena, almeno conunicativamente parlando, per la politica..si vedrà