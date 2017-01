http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/pd-renzi-per-la-segreteria-preferisce-aspettare-la-consulta-459452.html

In caso di elezioni anticipate, Renzi opterà per una segreteria che guardi all' appuntamento elettorale, aperta a territori e figure della società civile. Se la legislatura andrà avanti, il segretario del Pd ha pronto il piano alternativo: una squadra interna che punti ad accontentare le correnti e garantisca la sua poltrona in vista della stagione congressuale.