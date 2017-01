Il segretario ragazzino; Renzi vuole il giovane Rossi per l'organizzazione

Maurizio Martina con un piede e mezzo fuori dalla segreteria. Gianrico Carofiglio pronto a rinunciare a una poltrona nel board renziano. E soprattutto il giovane emiliano Andrea Rossi, un ex Ds con un presente turbo-renziano all'organizzazione.

Ecco le spine con cui dovrà fare i conti Matteo Renzi nelle prossime ore, scrive Repubblica. Scelte delicate, tanto da spingere l' ex premier a posticipare ancora - probabilmente a sabato - il varo della nuova segreteria. Meglio occuparsi nel frattempo di rilanciare la sua immagine da segretario, con un tour in giro per l' Italia.