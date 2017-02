Il segretario tenta il blitz ma il Colle frena

Mentre infuria la battaglia a tutti i livelli all'interno del Pd lo sguardo dei più attenti osservatori è rivolto al Colle che non può certamente restare indifferente di fronte ad una partita del genere; partita vitale per il governo. Ebbene, a quanto apprende Affari Italiani il Quirinale starebbe facendo sentire tutta la propria 'moral suasion' in queste ore affinché tutto venga ricondotto ad una discussione quanto più ordinata e pacata possibile; non è un mistero per nessuno infatti che il colle vuole il rispetto della sentenza della Corte costituzionale ovvero una legge elettorale che renda omogenei i sistemi di voto per camere e Senato; poi e soltanto poi il Quirinale darà luce verde per le elezioni. Anche le recenti uscite stampa del presidente emerito Giorgio Napolitano vengono messe in relazione con i desiderata del Colle; non è un mistero per nessuno che l'attuale e il 'past president' si sentono abitualmente e concordano in toto.