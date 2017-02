Il servo in redazione. Emiliano, fuori i nomi!

"Vado a fare un congresso con le mani nude - ha detto a La7 Michele Emiliano,

candidato alla segreteria del Pd - contro una corazzata piena di

potere, soldi, relazioni importanti, un sistema

dell’informazione messo molto sotto pressione. Un’altra cosa che

mi piacerebbe fare è restituire la libertà ai giornalisti. Se

diventassi segretario del Pd vorrei girare per le redazioni e

dirgli: basta, adesso fate come vi pare, criticatemi, ditemi

tutto ciò che non va bene. I giornalisti liberi pagano un prezzo

molto elevato. Ovviamente noi dobbiamo consentire a tutti, non

solo agli eroi, di essere giornalisti liberi".