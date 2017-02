Il simbolo Pd? Se lo è tenuto Renzi, ex segretario

Il simbolo se lo è tenuto Renzi segretario dimissionato; eh già perché tutti sanno che nei giorni scorsi Matteo Renzi avrebbe dovuto/voluto cedere il simbolo del Pd al tesoriere Bonifazi (peraltro renzianissimo); in realtà non è stato più fatto (così come anche la nuova segreteria del Pd più volte annunciata nelle scorse settimane dallo stesso Renzi) e il simbolo del partito è rimasto ben saldo nelle mani del Matteo nazionale (è una tattica per ottenere il congresso lampo e quindi votare subito) che comunque ora ha sempre più timore che Franceschini possa fargli lo sgambetto e unirsi a Orlando. Timore che si fa ancora più forte se poi gli scissionisti dovessero appoggiare anche loro Orlando alle primarie per l'elezione del segretario. Le primarie, infatti, sono aperte anche ai non iscritti quindi potrebbero partecipare anche Bersani&company...