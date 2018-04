Il sindacato? Non tutela più i giovani

«Che tra gli operai delle fabbriche del nord iscritti alla Cgil ci fosse chi votava Lega lo sapevamo da tempo, la novità è che c'è un' altra quota di nostri tesserati che non si astiene più e vota per i Cinque Stelle». Parole di Susanna Camusso, quattro giorni dopo le elezioni politiche. E ci sono istituti di ricerca che si sono spinti a dire che fino al 40% degli iscritti Cgil potrebbero aver votato Cinque Stelle, e oltre il 10% per la Lega. Parole e numeri, scrive il Messaggero, che confermano quanto ieri ha scritto su queste colonne Luca Ricolfi: nell' affermazione dei movimenti populisti che della narrazione anticasta hanno fatto il proprio cavallo vincente, il sindacato sembra costituire eccezione alla crisi generale dell' establishment politico, imprenditoriale e finanziario della seconda Repubblica.