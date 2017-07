Il Tricolore francese sventola su Tim, Telecom 'Italia' mobile...

FRA ITALIA e Francia proprio non c' è partita. E, con uno straordinario sincronismo, proprio nelle stesse ore in cui Macron chiude le porte in faccia agli italiani nazionalizzando i cantieri di Stx, la parigina Vivendi prende il timone (direzione e controllo) di Telecom, ex colosso tricolore delle telecomunicazioni.

Con buona pace, scrive il Qn, di chi ancora considerava la telefonia un settore strategico per l' economia di un Paese. Ora le telecomunicazioni italiane parlano solo straniero, da Vodafone a Infostrada-Wind passando per H3G.