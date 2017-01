In Italia governo fantasma; la Consulta decreta la morte dei diritti

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

Temo che sarà un anno di stallo.

D'altronde questo governo fantasma è il segno che non è cambiato nulla.

Un governo che penserà solo alle banche e non farà nulla per risolvere i problemi reali del paese, quali la povertà e la disoccupazione.

Anzi con la sentenza della consulta sull'inammissibilità del referendum sull'art.18 il 2017 si decreta l'anno della morte dei diritti dei lavoratori.



In America arriva Trump; cambierà veramente qualcosa?

Trump è già un indice del cambiamento.

Adesso bisognerà vedere quali e quanti dei punti del suo programma elettorale vorrà o riuscirà a realizzare.

Di certo, non siamo d'accordo con l'innalzamento di un muro tra gli Stati Uniti e il Messico; bene, invece, che si allontani la possibilità di stipulazione del TTIP.



L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare?

La crisi economica ha svelato il volto di un'Europa sempre più forte con i deboli e debole con i forti.

Se deve continuare ad essere l'Europa delle banche è meglio che muoia, può rinascere se ritorna ad essere quella del disegno unitario: un'Europa dei popoli e della pace tra essi.