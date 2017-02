Incredibile ma vero! Raggi a Casaleggio: "Marra e Romeo onesti"

"Onesta', trasparenza e rigore morale". Doti che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, riconosceva ai suoi fedelissimi, Raffaele Marra e Salvatore Romeo. E' quanto rivela il quotidiano "La Repubblica", che riporta i contenuti di un lunghissimo messaggio scritto dalla prima cittadina capitolina, che risale al 14 agosto. La sindaca, nella oramai famosa chat 'Quattro amici al bar', parlava dei suoi fedelissimi a Davide Casaleggio nella delicata fase delle nomine della sua giunta e del suo staff. Per la Raggi, dunque, due collaboratori indispensabili, persone di specchiata moralita'. Soltanto che il primo e' in carcere per corruzione (e con lei indagato per abuso d'ufficio per la nomina del fratello, Renato, a capo del dipartimento Promozione Turismo); il secondo inquisito (abuso, sempre insieme alla sindaca) per la sua nomina a capo della segreteria politica del Campidoglio e invischiato in una faccenda assai confusa di polizze vita intestate alla prima cittadina. Parole di stima anche per l'ex assessore all'ambiente Paola Muraro.