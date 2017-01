INIZIA BENE IL 2017 PER PAOLO LIGUORI; BEHA SU LA7? MATANO E IL GENTIL SESSO

Inizia bene l’anno per il Tgcom di Paolo Liguori. Il canale all-news Tgcom24 raccoglie infatti, secondo le ultime rilevazioni, lo 0,32% di share andando oltre i 2 milioni di contatti netti nelle 24 ore di programmazione. Stacca di fatto il competitor in chiaro Sky Tg24 di 0,11 punti di share (pari a oltre 10 milioni di spettatori).



Oliviero Beha conduceva un format su Rai Tre dal titolo eloquente ‘Brontolo’ che per misteriosi motivi è stato chiuso. Un peccato perché le sue inchieste erano sempre considerate incisive e rigorose. Qualcuno dice che tornerà presto in video, magari su La7. Speriamo…



Si fanno sempre più intense le voci di una sostituzione di Ilaria D’Amico alla guida della rubrica di calcio di Sky. Al suo posto arriverà Diletta Leotta, la giornalista cui hanno recentemente hackerato l’iphone , molto considerata dai vertici di Sky e non certo per le sue foto, ma per la sua conduzione frizzante, competente e solare.

Il nuovo programma di Alberto Matano, volto del Tg Uno, parte bene con un 5,6% di share. La Bignardi è soddisfatta e anche Campo Dall’Orto ha apprezzato. Insomma, per il giornalista calabrese si prospetta un futuro di conduttore, e qualcuno già lo chiama ‘il nuovo Cucuzza’ per il suo forte ascendente sul gentil sesso