Inps, presto il nome del Commissario. E spunta Mister X

Inps, tenetevi forte, siamo alla stretta finale. Il governo Gialloverde non vuole perdere più tempo (sennò addio remuntada elettorale per Gigino di Maio: ormai i 5Stelle sono più vicini al 20 che al 30%) e a metà febbraio, a quanto apprende Dagospia, non appena Boeri lascerà l'istituto il Governo nominerà subito il Commissario. Con una particolarità: chi sarà nominato Commissario sarà poi anche il futuro Presidente dell'INPS.

Questo, spiegano le massime fonti istituzionali in materia, per evitare le lungaggini burocratiche che comporterebbe la scelta di un nuovo nome dopo quello del Commissario (non dimentichiamoci che siamo in piena campagna elettorale e non sono ammessi ritardi in merito ai provvedimenti bandiera di Lega e soprattutto 5Stelle). Per i nomi in pole position rimangono i nomi già Dagoanticipati nelle scorse settimane a cominciare da Pasquale Tridico. Ad ogni modo riunioni tra gli esponenti di Lega e 5 stelle per risolvere la questione ancora non sono state fatte, per cui l'accordo tra i partiti di maggioranza su chi sarà il nuovo commissario e di conseguenza prossimo Presidente ancora non è stato trovato.

Oltre a Tridico, continua Dagospia in un informatissimo retroscena, si guarda anche con attenzione al Mister-x di Matteo Salvini, una carta finora tenuta riservata dal Capitano leghista, da giocare solo all'ultimo momento. A quanto si apprende si tratterebbe di un super tecnico, grande esperto e conoscitore del mondo Inps. Una carta che Salvini vorrebbe mettere in campo per il posto di Commissario oppure, se la scelta cadesse su un uomo dei 5 Stelle, per la posizione di futuro Direttore generale dell'Istituto.