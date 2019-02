Intelligence e Big Data: non avrai altro brusio all'infuori di me

Ho conosciuto l’Internet degli anni 80, era un Internet distribuito ad alta resilienza, certo limitato a pochi, poi si è passato ad un Internet decentralizzato guidato dalle attività di business, quindi ad un Internet centralizzato nelle mani di pochi grandi aziende multinazionali (GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).



Ora credo si andrà verso una nuova rottura di Internet e si tornerà ad un Internet decentralizzato, ma non a causa delle attività di business, ma per motivi politici, cioè si andrà verso gli Internet delle Nazioni o delle aree culturali ed infine auspico che l’evoluzione tecnologica finalmente farà tornare Internet agli individui che riconquisteranno il controllo dei propri dati e della prova privacy.

Oggi siamo all’inizio di una forma di neosovranismo tecnologico tra le aree culturali.

Cosa e quando è successo?

Qualcosa è iniziato prima, ma molto è scoppiato con la Brexit dove allo stesso tempo gli Stati Uniti hanno perso il vicesceriffo dell’Europa e la Cina ha perso la sua porta di ingresso (la City di Londra) nell’area a maggior capacità di spesa dell’Occidente.

Così lo straordinario intreccio tra USA e Cina che ha consentito alla Apple di fabbricare gli IPhone in Cina e alla Cina di finanziare le startups innovative nella Silicon Valley è diventato un groviglio da cui gli USA si vogliono liberare per non essere soffocati e che la Cina invece vuole usare come redini per la sua corse verso espansione globale.

Il centro del conflitto sembra che sia la sorveglianza di massa, che in Cina mette in atto lo Stato e il Partito, mentre nell’Occidente la fanno le GAFAM.

Purtroppo non è così, il tema vero è il divario tecnologico che si sta creando tra Occidente e Cina nello sviluppo delle tecnologie di Intelligenza artificiale, strumenti che davvero consentiranno il governo e il controllo delle masse soprattutto se associato alle tecnologie di 5G.

Per fare un esempio come è noto agli amanti della musica, le cuffie hi-fi consentono di cancellare il brusio esterno e sentire soltanto il suono pulito, così sistemi di intelligenza artificiale potranno impedire che particolari contenuti raggiungano il singolo cittadino connesso, ovvero che soltanto specifici contenuti lo raggiungano.

Le prossime primavere arabe convocate via social potranno non superare più la censura dell’AI del Governo o della Multinazionale GAFAM e quindi nessuno si recherebbe in piazza semplicemente perché nessuno non lo saprebbe.

Concetto che ho semplificato nel titolo: “Non avrai altro brusio all’infuori di me”.

Ma credo che sia importante anche capire che dobbiamo impedire le Nozze tra Cadmo e Armonia, divinità che furono le prime nozze della storia e in questo contesto simbolicamente rappresentanti l’Occidente e l’Oriente, perché la dualità di esistenza di tecnologie può favorire il passaggio verso un Internet decentralizzata.

Ma è pur vero che è possibile immaginare, progettare e in qualche anno realizzare un’architettura che metta insieme: connessione 5G e in futuro 6G con computer quantistici, blockchain, cybersecurity e intelligenza artificiale.

Queste cinque tecnologie opportunamente combinate e con la competenza digitale che avranno i nostri figli e nipoti, restituiranno la proprietà dei dati personali ad ogni singolo cittadino, ma soprattutto ogni singolo cittadino potrà avere sua Internet sicura, inviolabile, e si ritornerà ad un Internet distribuita, ad una Individual Internet, I-Internet, una Internet personale e sicura.

Solo così potrà spegnersi il conflitto oggi in corso sui BIG DATA e sul controllo delle nostre vite così smetteremo di percepire tutti come degli intrusi reimparando l’accoglienza che potrà dar vita ad una nuova fase della vita umana.